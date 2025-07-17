В невероятной серии пенальти Хамрун Спартанс обыграл Жальгирис и сыграет с киевским Динамо в следующем отборочном раунде ЛЧ.

Расписание и результаты матчей ЛЧ-2025/26

Вторник, 15 июля

18:00. Кайрат (Казахстан) — Олимпия (Словения) — 2:0 (первый матч — 1:1)

18:30. Линкольн Ред Импс (Гибралтар) — Викингур (Фареры) — 1:0 (первый матч — 3:2)

Реклама

20:00. Мальме (Швеция) — Иберия 1999 (Грузия) — 3:1 (первый матч — 3:1)

20:00. Милсами (Молдова) — КуПС (Финляндия) — 0:0 (первый матч — 0:1)

20:00. РФС (Латвия) — Левадия (Эстония) — 1:0 (первый матч — 1:0)

20:00. Хамрун Спартанс (Мальта) — Жальгирис (Литва) — 2:0, пен. 11:10 (первый матч — 0:2)

21:00. Дифферданж (Люксембург) — Дрита (Косово) — 2:3 (первый матч — 0:1)

21:00. Шкендия (Северная Македония) — Нью-Сейнтс (Уэльс) — 2:1 д.в. (первый матч — 0:0)

21:30. Интер Эскальдес (Андорра) — Стяуа (Румыния) — 2:1 (первый матч — 1:3)

22:00. Брейдаблик (Исландия) — Эгнатия (Албания) — 5:0 (первый матч — 0:1)

22:00. Будучност (Черногория) — Ноа (Армения) — 2:2 (первый матч — 0:1)

22:00. Зрински (Босния и Герцеговина) — Виртус (Сан-Марино) — 2:1 (первый матч — 2:0)

Среда, 16 июля

21:45. Динамо Минск (Беларусь) — Лудогорец (Болгария) — 2:2 д.в. (первый матч — 0:1)

21:45. Линфилд (Северная Ирландия) — Шелбурн (Ирландия) — 1:1 (первый матч — 0:1)

Киевское Динамо стартует в турнире со второго квалификационного раунда и сыграет с клубом Хамрун Спартанс (Мальта). Свои матчи киевляне проведут 22/23 и 29/30 июля.