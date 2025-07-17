Лига чемпионов: кто стал соперником Динамо Киев — результаты ответных матчей первого раунда квалификации
Логотип Лиги чемпионов (Фото: УЕФА)
В невероятной серии пенальти Хамрун Спартанс обыграл Жальгирис и сыграет с киевским Динамо в следующем отборочном раунде ЛЧ.
Расписание и результаты матчей ЛЧ-2025/26
Вторник, 15 июля
18:00. Кайрат (Казахстан) — Олимпия (Словения) — 2:0 (первый матч — 1:1)
18:30. Линкольн Ред Импс (Гибралтар) — Викингур (Фареры) — 1:0 (первый матч — 3:2)
20:00. Мальме (Швеция) — Иберия 1999 (Грузия) — 3:1 (первый матч — 3:1)
20:00. Милсами (Молдова) — КуПС (Финляндия) — 0:0 (первый матч — 0:1)
20:00. РФС (Латвия) — Левадия (Эстония) — 1:0 (первый матч — 1:0)
20:00. Хамрун Спартанс (Мальта) — Жальгирис (Литва) — 2:0, пен. 11:10 (первый матч — 0:2)
21:00. Дифферданж (Люксембург) — Дрита (Косово) — 2:3 (первый матч — 0:1)
21:00. Шкендия (Северная Македония) — Нью-Сейнтс (Уэльс) — 2:1 д.в. (первый матч — 0:0)
21:30. Интер Эскальдес (Андорра) — Стяуа (Румыния) — 2:1 (первый матч — 1:3)
22:00. Брейдаблик (Исландия) — Эгнатия (Албания) — 5:0 (первый матч — 0:1)
22:00. Будучност (Черногория) — Ноа (Армения) — 2:2 (первый матч — 0:1)
22:00. Зрински (Босния и Герцеговина) — Виртус (Сан-Марино) — 2:1 (первый матч — 2:0)
Среда, 16 июля
21:45. Динамо Минск (Беларусь) — Лудогорец (Болгария) — 2:2 д.в. (первый матч — 0:1)
21:45. Линфилд (Северная Ирландия) — Шелбурн (Ирландия) — 1:1 (первый матч — 0:1)
Киевское Динамо стартует в турнире со второго квалификационного раунда и сыграет с клубом Хамрун Спартанс (Мальта). Свои матчи киевляне проведут 22/23 и 29/30 июля.