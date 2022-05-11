Макгрегор потерял лидерство. СМИ назвали самых высокооплачиваемых спортсменов мира 11 мая, 18:26 Цей матеріал також доступний українською ЛеБрон Джеймс (Фото:Cary Edmondson-USA TODAY Sports)

Баскетболист Лос-Анджелес Лейкерс ЛеБрон Джеймс стал самым высокооплачиваемым спортсменом мира по итогам последних 12 месяцев, сообщает Sportico.

Так, за год 37-летний американец заработал 122,9 млн евро. Из них 85,3 млн он получил за деятельность, не связанную со спортом.

На втором и третьем местах рейтинга расположились футболисты Лионель Месси и Криштиану Роналду. Аргентинец заработал 115,7 млн евро, португалец — 109,1 млн евро.

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Вот как выглядит топ-10 рейтинга:

1. ЛеБрон Джеймс (баскетбол) — 122,9 млн евро

2. Лионель Месси (футбол) — 115,7

3. Криштиану Роналду (футбол) — 109,1

4. Неймар (футбол) — 97,7

5. Сауль Альварес (бокс) — 84,4

6. Стефен Карри (баскетбол) — 81,7

7. Кевин Дюрэнт (баскетбол) — 81,5

8. Роджер Федерер (теннис) — 81,3

9. Джеймс Харден (баскетбол) — 72,1

10. Тайгер Вудс (гольф) — 69,7

Интересно, что в топ-10 рейтинга не попал его прошлогодний лидер — ирландский боец MMA Конор Макгрегор.

Самой высокооплачиваемой спортсменкой по итогам года стала японская теннисистка Наоми Осака. За 12 месяцев она заработала 50,5 млн евро.

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