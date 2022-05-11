Макгрегор потерял лидерство. СМИ назвали самых высокооплачиваемых спортсменов мира
ЛеБрон Джеймс (Фото:Cary Edmondson-USA TODAY Sports)
Баскетболист Лос-Анджелес Лейкерс ЛеБрон Джеймс стал самым высокооплачиваемым спортсменом мира по итогам последних 12 месяцев, сообщает Sportico.
Так, за год 37-летний американец заработал 122,9 млн евро. Из них 85,3 млн он получил за деятельность, не связанную со спортом.
На втором и третьем местах рейтинга расположились футболисты Лионель Месси и Криштиану Роналду. Аргентинец заработал 115,7 млн евро, португалец — 109,1 млн евро.
Вот как выглядит топ-10 рейтинга:
1. ЛеБрон Джеймс (баскетбол) — 122,9 млн евро
2. Лионель Месси (футбол) — 115,7
3. Криштиану Роналду (футбол) — 109,1
4. Неймар (футбол) — 97,7
5. Сауль Альварес (бокс) — 84,4
6. Стефен Карри (баскетбол) — 81,7
7. Кевин Дюрэнт (баскетбол) — 81,5
8. Роджер Федерер (теннис) — 81,3
9. Джеймс Харден (баскетбол) — 72,1
10. Тайгер Вудс (гольф) — 69,7
Интересно, что в топ-10 рейтинга не попал его прошлогодний лидер — ирландский боец MMA Конор Макгрегор.
Самой высокооплачиваемой спортсменкой по итогам года стала японская теннисистка Наоми Осака. За 12 месяцев она заработала 50,5 млн евро.
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