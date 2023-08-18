Экс-звезда Арсенала и сборной Англии завершил карьеру в 34 года 18 августа, 16:46 Последним клубом Уолкотта был Саутгемптон (Фото:Тео Уолкотт через Instagram)

Бывший нападающий лондонского Арсенала и сборной Англии Тео Уолкотт объявил о завершении карьеры.

Об этом 34-летний спортсмен заявил в своем аккаунте в Instagram.

Уолкотт отметил, что футбол подарил ему много незабываемых эмоций, однако пришло время для нового этапа в жизни.

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«Поддержка, которую мне оказывали в течение этого времени, была невероятной, я искренне благодарен. Я был на футбольном поле со многими невероятными игроками, мы создали столько незабываемых воспоминаний.

Спасибо всем, кто был со мной на этом пути", — написал Уолкотт.

Уолкотт выступал за Арсенал с 2006 по 2018 год и сыграл за клуб 397 матчей, в которых забил 108 голов.

Вместе с «канонирами» Уолкотт выиграл три Кубка Англии и два Кубка Лиги.



После карьеры в Арсенале он защищал цвета Эвертона и Саутгемптона.

На его счету 47 матчей и 8 голов за сборную Англии.

Ранее сообщалось, что карьеру игрока завершил вратарь Шахтера Андрей Пятов.