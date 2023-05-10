«Нелегкое решение, но время пришло». Легенда Барселоны объявил об уходе из клуба — видео

10 мая, 20:09
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Бускетс дебютировал за Барселону в 2018 году (Фото:ФК Барселона)

Бускетс дебютировал за Барселону в 2018 году (Фото:ФК Барселона)

Капитан Барселоны Серхио Бускетс, ранее объявивший о завершении карьеры в сборной Испании, заявил, что покинет каталонскую команду.

Бускетс покинет Барселону по окончании этого сезона, сообщает пресс-служба клуба в официальном аккаунте в Twitter.

«Для меня было честью и гордостью носить эмблему Барселону, но всему наступает конец. Это было нелегкое решение, но время пришло. Спасибо всем людям, сопровождавшим меня на этом пути, а также всем членам клуба и болельщикам», — сказал Бускетс.

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Барселона опубликовала самые памятные моменты Бускетса в футболке каталонского клуба.

https://twitter.com/FCBarcelona/status/1656224007006429184?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1656224007006429184%7Ctwgr%5E0fc303a4c20f207e7a07d503e92aeb07d4b672c8%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ua-football.com%2Fua%2Fforeign%2Fspain%2F1683710065-oficiyno-buskets-pokine-barselonu-pislya-zakinchennya-sezonu.html

Серхио Бускетс дебютировал за Барселону в 2008 году и сыграл за клуб 718 матчей, выиграв 31 трофей: восемь титулов чемпионата Испании, семь Кубков Испании, семь Суперкубков Испании, три Лиги чемпионов, три Суперкубка Европы и три Клубных чемпионата мира.

Ранее президент Барселоны Жоан Лапорт во время встречи с фанатами заявил, что Лионель Месси вернется в каталонский клуб.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол ФК Барселона

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