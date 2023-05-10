«Нелегкое решение, но время пришло». Легенда Барселоны объявил об уходе из клуба — видео 10 мая, 20:09 Бускетс дебютировал за Барселону в 2018 году (Фото:ФК Барселона)

Капитан Барселоны Серхио Бускетс, ранее объявивший о завершении карьеры в сборной Испании, заявил, что покинет каталонскую команду.

Бускетс покинет Барселону по окончании этого сезона, сообщает пресс-служба клуба в официальном аккаунте в Twitter.

«Для меня было честью и гордостью носить эмблему Барселону, но всему наступает конец. Это было нелегкое решение, но время пришло. Спасибо всем людям, сопровождавшим меня на этом пути, а также всем членам клуба и болельщикам», — сказал Бускетс.

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Барселона опубликовала самые памятные моменты Бускетса в футболке каталонского клуба.

Серхио Бускетс дебютировал за Барселону в 2008 году и сыграл за клуб 718 матчей, выиграв 31 трофей: восемь титулов чемпионата Испании, семь Кубков Испании, семь Суперкубков Испании, три Лиги чемпионов, три Суперкубка Европы и три Клубных чемпионата мира.

Ранее президент Барселоны Жоан Лапорт во время встречи с фанатами заявил, что Лионель Месси вернется в каталонский клуб.