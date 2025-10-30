«Думаю, что будет, когда меня не станет». Легенда Манчестер Юнайтед оставил работу на телевидении ради сына с аутизмом

30 октября, 18:44
Пол Скоулз выигрывал с МЮ Лигу чемпионов в 1999 году (Фото: ФК Манчестер Юнайтед)

Экс-футболист Манчестер Юнайтед Пол Скоулз рассказал, что оставил работу эксперта и комментатора на телевидении, чтобы заботиться о 20-летнем сыне Айдене, который живет с аутизмом.

Об этом сообщает ВВС.

«Все, что я делаю сейчас, подстроено под него. В прошлом сезоне я комментировал матчи по четвергам — в то же время, когда обычно проводил вечера с Айденом. Из-за этого он начинал нервничать, кусаться, царапаться — потому что его распорядок нарушался», — признался Скоулз.

Скоулз вспомнил, что диагноз поставили, когда мальчику было два с половиной года

«Мы тогда как раз играли дерби, и мне совсем не хотелось быть на поле. Потом тренер отстранил меня, а я никому ничего не говорил. Рассказал только через несколько недель. Это было очень тяжело

Главное сейчас — думать о том, что будет, когда меня не станет. Это то, о чем я думаю постоянно", — рассказал Скоулз.

Пол Скоулз/Instagram
Фото: Пол Скоулз/Instagram

Ранее сообщалось, что отец футболиста Манчестер Юнайтед Риса Беннетта совершил самоубийство.

