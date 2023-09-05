«Это был знак». Легендарный Джанлуиджи Буффон признался, что заставило его повесить бутсы на гвоздь

5 сентября, 09:31
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Джанлуиджи Буффон (Фото:REUTERS / Massimo Pinca)

Джанлуиджи Буффон (Фото:REUTERS / Massimo Pinca)

Экс-голкипер сборной Италии и туринского Ювентуса рассказал, почему решил закончить футбольную карьеру.

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По словам 45-летнего Буффона, он готовился к матчам плей-офф за выход в Серию А с Пармой. Однако травма, которую голкипер получил в матче против Кальяри, перечеркнула все его планы.

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«Было нетрудно решить уйти на пенсию. В моем возрасте это было чем-то естественным для рассмотрения.

Готовился к матчам плей-офф за выход в Серию А в конце сезона. Был в форме, готов физически и морально, но получил травму в матче с Кальяри. Это был знак, что должен завязать с футболом. Когда был в раздевалке тогда в Кальяри — уже решил завершить карьеру", — сказал Буффон, передает Football Italia.

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Ранее мы писали, каким был мир, когда Джанлуиджи Буффон начал свою великую карьеру.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол Джанлуиджи Буффон

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