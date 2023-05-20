Олег Блохин заявил, что хочет возглавить сборную Украины 20 мая, 09:13 Блохин выводил Украину в четвертьфинал ЧМ-2006 (Фото:ФК Динамо)

Бывший игрок Динамо, а ныне футбольный эксперт Виктор Леоненко рассказал, кого он хотел бы видеть на тренерском мостике сборной Украины.

«Недавно разговаривал с Блохиным, и он мне сказал: «Я готов в третий раз возглавить сборную Украины. Хочу помочь своей стране». Я говорю: «Подожди, так у тебя спина болит». А он: «Нет, я готов!».

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Также Леоненко предложил и других кандидатов на должность тренера сборной.

«Кроме Реброва, я предлагаю Скрипника, Григорчука и Вернидуба. В сборной Украины и Заваров смело может быть главным тренером, вопрос только, возьмут его или нет. Демьяненко тоже может быть. Не удивлюсь, если и Протасов, который сейчас заменяет Павелко, видит себя в кресле главного тренера сборной» — цитирует Леоненко Fanday.

Стоит отметить, что по информации известного футбольного журналиста Фабрицио Романо, Ребров уже подписал контракт со сборной Украины.

Также ранее сообщалось, что Ребров может совмещать работу в клубе и сборной.