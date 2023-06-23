Дзола и наследники: Легенды Челси сыграют в благотворительном матче в поддержку Украины

23 июня, 12:35
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Джанфранко Дзола (Фото:ФК Челси)

Джанфранко Дзола (Фото:ФК Челси)

Определились еще четыре футболиста, которые примут участие в благотворительном матче Game4Ukraine в поддержку Украины.

Организаторы поединка официально сообщили, что в выставочной игре сыграют футболисты Челси, которые выступали за клуб в разное время.

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Свою поддержку Украине окажут: Джанфранко Дзола, Майкл Эссьен, Самюэль Это’О и Рикарду Карвалью.

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Отметим, что эти игроки присоединились к ранее анонсированным Фабио Каннаваро, Патрику Виейра, Жерару Пике и Кларенсу Зеедорфу.

Напомним, что игроков в свои команды среди заявленных футболистов и знаменитостей будут выбирать Александр Зинченко и Андрей Шевченко.

Ранее сообщалось, что команду Зинченко возглавит легендарный французский тренер.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол ФК Челси Война в Украине

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