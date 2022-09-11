«Ошибку еще можно исправить». Легенды украинского футбола обратились к сборной Боснии и Герцеговины из-за матча с Россией 11 сентября, 22:21 Игорь Беланов, Алексей Михайличенко, президент УАФ Андрей Павелко, Олег Блохин и Олег Протасов (Фото:Украинская ассоциация футбола)

Легенды украинского футбола обратились к игрокам и тренерам сборной Боснии и Герцеговины, которая планирует сыграть товарищеский матч с национальной командой России.



Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Свои подписи под обращением поставили Олег Блохин, Игорь Беланов, Андрей Шевченко, Анатолий Демьяненко, Алексей Михайличенко и Олег Протасов.

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В было отмечено, что уже более полугода украинские команды и сборные не могут проводить матчи на своей территории из-за агрессии РФ. Многие жители, преимущественно женщины и дети, были вынуждены покинуть родную страну.

Сборной Боснии и Герцеговины напомнили, что десятки тысяч украинцев были ранены и убиты. При этом территория страны продолжает подвергаться многочисленным обстрелам со стороны армии РФ.

Легенды украинского футбола подчеркнули, что ВСУ бьются не только за свою родину, а за весь демократический и цивилизованный мир, к которому относится и Босния с Герцеговиной.

«Поэтому мы были неприятно удивлены и очень расстроены известием о том, что после столь продолжающихся в Украине трагических событий ваша команда согласилась 19 ноября сыграть со сборной России — сборной страны-агрессора — товарищеский матч.

Считаем, что решение сборной Боснии и Герцеговины провести матч с командой страны-агрессора является досадной ошибкой. Ошибкой, которую можно исправить!" - говорится в заявлении.

В заключении легенды украинского футбола призвали сборную Боснии и Герцеговины отказаться от проведения товарищеского матча с национальной командой России.

Ранее из-за этого поединка к балканской сборной обратилась жена полузащитника национальной команды Украины Александра Зинченко Влада Седан.

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