Отказался ехать в Москву. Футболист Шахтера не будет играть за свою национальную сборную в матче против России

Центральный защитник Шахтера Диего Арройо недавно получил приглашение в сборную Боливии на октябрьские товарищеские матчи.

10 октября боливийцы сыграют дома против Иордании, а 14-го — в Москве с Россией.

В комментарии для Tribuna.com директор департамента спортивного менеджмента Шахтера Виталий Хлывнюк рассказал, что Арройо не поедет в столицу государства-агрессора на матч сборной Боливии. После контрольной игры с Иорданией 20-летний футболист вернется в расположение украинской команды.

«Футбольный клуб Шахтер официально получил вызов Диего Арройо в национальную сборную Боливии для участия в двух матчах. После завершения поединка против ЛНЗ игрок присоединится к расположению национальной команды.

Согласно достигнутым договоренностям между клубом, футболистом и Федерацией футбола Боливии, Диего примет участие только в одном матче — против сборной Иордании. После этого он вернется в Украину и должен прибыть во Львов 11 октября.

Позиция клуба и самого игрока является согласованной и четкой: Диего не будет отправляться в столицу государства-агрессора и не будет участвовать в запланированном там матче", — заявил Хлывнюк.

Отметим, что в этом сезоне 20-летний Диего дважды попадал в заявку Шахтера, но на поле не выходил. В феврале за него заплатили 950 тысяч евро Боливару.

5 октября в 18:00 по киевскому времени Шахтер, возглавляющий турнирную таблицу УПЛ, сыграет против ЛНЗ.

