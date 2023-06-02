Два футболиста Динамо на фоне ракетных атак покинули Украину до завершения сезона — СМИ

2 июня, 12:05
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Лонвейк (на фото) и Рамадани вернулись в свои страны (Фото:ФК Динамо)

Лонвейк (на фото) и Рамадани вернулись в свои страны (Фото:ФК Динамо)

Легионеры киевского Динамо Джастин Лонвейк и Решат Рамадани покинули расположение клуба, хотя сезон в украинской Премьер-лиге еще не завершился, сообщает ТаТоТаке.

Рамадани и Лонвейк отправились на родину — в Северную Македонию и Нидерланды соответственно.

Отмечается, что легионеры отпросились у тренеров Динамо «по семейным обстоятельствам», которые совпали с последними ночными атаками россиян по Киеву.

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Следует отметить, что Рамадани и Лонвейк стали игроками Динамо во времена полномасштабной войны, поэтому они не смогут воспользоваться новым правилом ФИФА, которое позволяет в одностороннем порядке разорвать контракт с клубом.

Ранее сообщалось, что в Динамо может вернуться Андрей Ярмоленко.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Премьер-лига Украины ФК Динамо (Киев)

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