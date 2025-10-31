«Текущая ситуация требует изменений». Польский клуб уволил тренера, несмотря на победу над Шахтером

31 октября, 16:45
Эдвард Йорданеску (Фото: ФК Легия)

Варшавская Легия, которая недавно обыграла Шахтер (2:1) в Лиге конференций, завершила сотрудничество с главным тренером Эдвардом Йорданеску.

Решение приняли совместно после анализа результатов команды, сообщает официальный сайт Легии, сообщает официальный сайт Легии.

«Мы встретились с тренером Йорданеску и взаимно решили прекратить наши отношения. Проанализировав результаты, мы решили, что текущая ситуация требует изменений, которые позволят команде полностью реализовать свой потенциал и достичь своих целей», — сказал спортивный директор Легии Михал Жевлаков.

Йорданеску возглавлял Легию с июня 2025 года. Под его руководством команда выиграла Суперкубок Польши и пробилась в групповой этап Лиги конференций.

До назначения нового наставника обязанности главного тренера будет исполнять ассистент Иньяки Астис.

Ранее сообщалось, что экс-наставник донецкого Шахтера Игор Йовичевич стал главным тренером польского клуба Видзев.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   ФК Легия ФК Шахтер Футбол Лига конференций Польша

