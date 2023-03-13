«День в плену — это огромное испытание». Во время последнего обмена пленными в Украину вернулся известный легкоатлет 13 марта, 15:33 Витовский попал в плен в прошлом году в Мариуполе (Фото:Ольга Солодуха via Facebook)

Во время последнего обмена военнопленными в Украину вернулся легкоатлет Дмитрий Витковский.

Об этом в Facebook рассказала народная депутат Украины и бывшая легкоатлетка Ольга Саладуха.

По ее словам, Витковский попал в плен в прошлом году в Мариуполе.

Саладуха поблагодарила всех причастных к освобождению Витковского и призвала как можно быстрее освободить других украинских военнопленных спортсменов, поскольку россияне не соблюдают Женевскую конвенцию и украинцы подвергаются невероятным физическим и моральным пыткам.

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«Каждый день проведенный в плену – это огромное испытание для каждого пленника.

Освобождая спортсменов, мы не только возвращаем родным их сыновей, братьев, родителей и мужчин. Мы возвращаем украинскому спорту надежду на возрождение и развитие после победы", — написала Саладуха.



Дмитрий Витковский – мастер спорта, неоднократный призер чемпионатов и Кубков Украины среди молодежи и взрослых на дистанциях 60, 100, 200 метров и в эстафетах, участник чемпионатов Европы.

Ранее сообщалось, что хорватские футбольные фанаты поддержали пленных бойцов Азова и скандировали « Слава Украине!».