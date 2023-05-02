«Ему еще многому нужно научиться». Наставник Челси назвал главный недостаток Мудрика 2 мая, 14:45 Лэмпард тренирует Челси с начала апреля (Фото:Reuters/Matthew Childs)

Главный тренер лондонского Челси Фрэнк Лэмпард откровенно оценил игру украинского футболиста команды Михаила Мудрика.

Лэмпард выразил надежду, что Мудрик будет выступать в Челси на высоком уровне, однако отметил, что украинцу многому еще предстоит научиться, сообщает Football London.

В частности, наставник лондонцев отметил, что Мудрик недостаточно отрабатывает в обороне.

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«Мы надеемся, что Мудрик станет для клуба отличным игроком на многие годы.

За этот короткий период вы могли видеть всплески в его игре, но ему еще многому нужно научиться в футболе, и это абсолютно нормально для молодых игроков.

Вингерам нужно уметь выполнять и оборонительные функции, и для этого нужно время. Иначе тяжело побеждать в матчах", — заявил Лэмпард.

Сообщалось, что Михаил Мудрик занял предпоследнее место в рейтинге трансферов Челси в этом сезоне по версии Goal.com.

