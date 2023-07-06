«Мы провели замечательные два года вместе». Президент ПСЖ уверен, что Месси был счастлив в парижском клубе

6 июля, 09:13
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Лионель Месси (Фото:REUTERS/Eric Gaillard)

Лионель Месси (Фото:REUTERS/Eric Gaillard)

Глава Пари Сен-Жермен Нассер Аль-Хелаифи поблагодарил Лионеля Месси за период пребывания в команде. Недавно аргентинец перебрался в Интер Майами.

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На пресс-конференции, которая была посвящена назначению Луиса Энрике главным тренером команды, президент парижан вспомнил об аргентинце и компании и выразил им слова благодарности за пребывание в клубе.

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«Добро пожаловать в наш новый тренировочный центр, и у нас теперь новый тренер. Это исторический момент для клуба, для нас, для вас.

Прежде чем мы начнем пресс-конференцию нашего нового тренера, я бы хотел поблагодарить Кристофа Гальтье, который сделал для клуба что мог.

Также я хочу поблагодарить Лионеля Месси, величайшего игрока на свете. Он провел с нами два замечательных года. Не забыли мы и Серхио Рамоса", — цитирует президента ПСЖ RMC Sport.

Интересно, что об уходе Лионеля Месси из ПСЖ объявил Кристоф Гальтье, однако руководство немедленно опровергло его слова.

Впрочем верхушка ПСЖ не смогла убедить аргентинца остаться и тот перешел в Интер Майами, где получил самый большой контракт в истории МЛС.

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Ранее сообщалось, что легендарный Роналдо считает, что Месси заслужил на Золотой мяч-2023.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол ПСЖ (Paris SG) Лионель Месси

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