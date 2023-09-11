«Я привык не оглядываться». Лео Месси признался, кого считает лучшим защитником в мире 11 сентября, 16:53 Лео Месси (Фото:REUTERS/Agustin Marcarian)

Нападающий сборной Аргентины и Интер Майами Лионель Месси впечатлен игрой в защите партнера по национальной сборной Кристиана Ромеро.

По словам семикратного обладателя Золотого мяча, игра в команде с Ромеро приносит ему большое удовольствие. Месси также заверил, что Кристиан является лучшим на своей позиции в мире.

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«Я считаю, что сейчас Ромеро — лучший защитник в мире. Он играл очень хорошо, и, на мой взгляд, был лучшим игроком матча.

Иметь его у себя за спиной — это лучшее, что может со мной случиться. Он всегда заставляет меня идти вперед, потому что он хочет играть один в один против соперника.

Я привык не оглядываться, и это очень хорошо для меня как атакующего игрока", — сказал Месси, передает Mundo Deportivo.

Напомним, что Месси феноменальным голом со штрафного принес Аргентине победу на старте отбора ЧМ-2026 в матче против Эквадора.

Ранее сообщалось, что Месси выразил соболезнования жертвам землетрясения в Марокко.