Разочарованно наблюдал за игрой. Месси неожиданно заменили в первом тайме в матче против Торонто — видео

21 сентября, 09:40
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Месси отдает капитанскую повязку (Фото:Rich Storry-USA TODAY Sports)

Месси отдает капитанскую повязку (Фото:Rich Storry-USA TODAY Sports)

Нападающий сборной Аргентины и Интер Майами Лионель Месси не смог доиграть первый тайм в матче регулярного сезона МЛС против Торонто.

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Семикратный обладатель Золотого мяча покинул поле на 37-й минуте встречи при «нулях» на табло. Причиной стал дискомфорт в мышцах ноги.

https://twitter.com/Intermiamifchub/status/1704652071918584014

Камеры сняли эпизод, как Месси разочарованно наблюдал за игрой на скамейке запасных.

Видео дня

https://twitter.com/AnkurMessi_/status/1704730785184661987
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Отметим, что Интер Майами после замены аргентинца смог разгромить Торонто (4:0).

Ранее футболист сборной Украины Сергей Кривцов рассказал, какое прозвище ему дал Месси.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол Лионель Месси Интер Майами

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