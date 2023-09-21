Разочарованно наблюдал за игрой. Месси неожиданно заменили в первом тайме в матче против Торонто — видео
Месси отдает капитанскую повязку (Фото:Rich Storry-USA TODAY Sports)
Нападающий сборной Аргентины и Интер Майами Лионель Месси не смог доиграть первый тайм в матче регулярного сезона МЛС против Торонто.
Семикратный обладатель Золотого мяча покинул поле на 37-й минуте встречи при «нулях» на табло. Причиной стал дискомфорт в мышцах ноги.
Камеры сняли эпизод, как Месси разочарованно наблюдал за игрой на скамейке запасных.
Отметим, что Интер Майами после замены аргентинца смог разгромить Торонто (4:0).
Ранее футболист сборной Украины Сергей Кривцов рассказал, какое прозвище ему дал Месси.