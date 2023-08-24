«Наслаждаюсь оставшимся временем». Лео Месси откровенно рассказал о завершении карьеры

24 августа, 08:30
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Месси (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Месси (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Капитан Интер Майами Лионель Месси, который недавно завоевал первый трофей с новым клубом, признался, когда планирует повесить бутсы на гвоздь.

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По словам аргентинца, он пока не раздумывает о завершении карьеры из-за большой любви к футболу.

«Честно говоря, я по-прежнему не думаю об этом. Мне нравится играть, нравится владеть мячом, находиться на поле, соревноваться и тренироваться.

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Я не знаю, сколько еще буду играть, но я постараюсь пользоваться этой возможностью сколько смогу, а дальше посмотрим.

Что касается того, что будет после завершения карьеры, у нас есть время подумать, проанализировать и решить. Сейчас самое главное — наслаждаться оставшимся временем, которое осталось, неважно, немного или долго, но по максимуму", — сказал Месси, передает TyC Sports.

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Отметим, что аргентинец претендует на звание лучшего игрока прошлого сезона по версии УЕФА.

Ранее сообщалось, что Лионель Месси стал самым титулованным игроком в истории футбола.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол Лионель Месси Интер Майами

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