«У меня был последний шанс забить». Месси поделился эмоциями после невероятного гола за Интер Майами
Лео Месси забил дебютный гол за Интер Майами (Фото:REUTERS/Marco Bello)
Аргентинский нападающий Лионель Месси забил дебютный гол за американский клуб в Кубке Лиги против Крус Асуля (2:1).
После матча Месси рассказал, что хотел начать свой дебют с победы для болельщиков. Аргентинец добавил, что счастлив, потому что смог забить решающий гол.
«Мы хотели начать с победы для наших болельщиков. Было важно удачно стартовать.
У меня был последний шанс попытаться забить, и, к счастью, у меня получилось", — сказал Месси The Sun.
Месси перешел в Интер Майами из ПСЖ свободным агентом. В американском клубе аргентинец будет зарабатывать около 50−60 млн долларов в год.
Ранее Дэвид Бекхэм заявил, что презентацию Месси в Интер Майами смотрела почти половина населения планеты.