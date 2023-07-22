«У меня был последний шанс забить». Месси поделился эмоциями после невероятного гола за Интер Майами 22 июля, 09:42 Лео Месси забил дебютный гол за Интер Майами (Фото:REUTERS/Marco Bello)

Аргентинский нападающий Лионель Месси забил дебютный гол за американский клуб в Кубке Лиги против Крус Асуля (2:1).

После матча Месси рассказал, что хотел начать свой дебют с победы для болельщиков. Аргентинец добавил, что счастлив, потому что смог забить решающий гол.

«Мы хотели начать с победы для наших болельщиков. Было важно удачно стартовать.

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У меня был последний шанс попытаться забить, и, к счастью, у меня получилось", — сказал Месси The Sun.

Месси перешел в Интер Майами из ПСЖ свободным агентом. В американском клубе аргентинец будет зарабатывать около 50−60 млн долларов в год.

Ранее Дэвид Бекхэм заявил, что презентацию Месси в Интер Майами смотрела почти половина населения планеты.