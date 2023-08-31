Месси неожиданно не смог осчастливить болельщиков Интер Майами в матче против Нэшвилла — видео 31 августа, 11:20 Лео Месси (Фото:Sam Navarro-USA TODAY Sports)

В рамках МЛС Интер Майами сыграл вничью с Нэшвиллом (0:0).

Главная звезда клуба из Флориды Лионель Месси отыграл все 90 минут поединка, однако не смог одержать победу для своей команды.

Интересно, что это первый матч для аргентинца в США, в котором тот не смог отличиться результативным действием.

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До этого Месси забил 11 голов и отдал три голевые передачи в девяти поединках подряд за Интер Майами.

Отметим, что в матче не сыграл украинский защитник Сергей Кривцов.

После 24-ух сыгранных туров команда Дэвида Бекхэма занимает 14-е место в турнирной таблице МЛС.

Турнирная таблица:

Фото: flashscore

Ранее Лионель Месси стал самым титулованным игроком в истории футбола, завоевав Кубок лиг с Интер Майами.