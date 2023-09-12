Из-за ущерба имиджу. Легенда Ювентуса собирается подать в суд на туринский клуб — журналист

12 сентября, 13:39
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Бонуччи (Фото:REUTERS/Jennifer Lorenzini)

Бонуччи (Фото:REUTERS/Jennifer Lorenzini)

Итальянский защитник немецкого Униона Леонардо Бонуччи нацелен судиться со своим бывшим клубом.

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Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, защитник не доволен отсутствием нормальных условий для тренировок. Также Бонуччи обвинил Ювентус в ущербе имиджу и профессиональному развитию.

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Отмечается, что все отсуженные средства итальянец передаст организации «Neuroland», которая поддерживает семьи детей, госпитализированных в Турине.

Ранее сообщалось, что полузащитник сборной Франции и туринского Ювентуса Поль Погба провалил допинг-тест на тестостерон.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол ФК Ювентус

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