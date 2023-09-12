Из-за ущерба имиджу. Легенда Ювентуса собирается подать в суд на туринский клуб — журналист 12 сентября, 13:39 Бонуччи (Фото:REUTERS/Jennifer Lorenzini)

Итальянский защитник немецкого Униона Леонардо Бонуччи нацелен судиться со своим бывшим клубом.

Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, защитник не доволен отсутствием нормальных условий для тренировок. Также Бонуччи обвинил Ювентус в ущербе имиджу и профессиональному развитию.

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⚠️ Leonardo Bonucci will initiate legal action against Juventus.



“Lack of adequate training conditions available to him, damage of image and professional nature”.



Any gainings will be donate by Bonucci to Neuroland charity, supporting families of children hospitalised in Turin. pic.twitter.com/aTkLQOVU2r — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 12, 2023

Отмечается, что все отсуженные средства итальянец передаст организации «Neuroland», которая поддерживает семьи детей, госпитализированных в Турине.

Ранее сообщалось, что полузащитник сборной Франции и туринского Ювентуса Поль Погба провалил допинг-тест на тестостерон.