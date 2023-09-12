Из-за ущерба имиджу. Легенда Ювентуса собирается подать в суд на туринский клуб — журналист
Бонуччи (Фото:REUTERS/Jennifer Lorenzini)
Итальянский защитник немецкого Униона Леонардо Бонуччи нацелен судиться со своим бывшим клубом.
Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, защитник не доволен отсутствием нормальных условий для тренировок. Также Бонуччи обвинил Ювентус в ущербе имиджу и профессиональному развитию.
Отмечается, что все отсуженные средства итальянец передаст организации «Neuroland», которая поддерживает семьи детей, госпитализированных в Турине.
Ранее сообщалось, что полузащитник сборной Франции и туринского Ювентуса Поль Погба провалил допинг-тест на тестостерон.