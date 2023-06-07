«Пусть скажет, сколько будет зарабатывать». Леоненко недоволен пресс-конференцией Сергея Реброва

7 июня, 20:37
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Виктор Леоненко (Фото:Телеканал Футбол)

Виктор Леоненко (Фото:Телеканал Футбол)

Сегодня, 7 июня, УАФ объявила имя главного тренера сборной Украины. Бывший футболист киевского Динамо возмущен тем, что не была названа зарплата нового наставника национальной команды.

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По его словам, болельщики должны знать, сколько будет получать Ребров в сборной Украины.

«У нас сборная государственная или частная? Мне безразлично, какие у них контракты, но люди должны знать. Потому что если пять гривен, то понятно, что будут скидки от болельщиков. А если пять миллионов, то здесь уже будут вопросы.

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Друзья, если это государственная сборная, мы, наверное, должны знать о контрактах или опять тайна, как всегда. Пусть хоть миллиард получают, только нужно отвечать".

Взяли тренера — контракт на столько-то, сколько, зачем, почему. Объяснили людям и все. При чем здесь Ребров? Просто должно все быть правильно и профессионально, а не физкультурно. Тем более, это сборная", — цитирует Леоненко Fanday.

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Ранее сообщалось, что Леоненко недоволен вызовом Ярмоленко в сборную на ближайшие матчи отбора на Евро-2024.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Сборная Украины Сергей Ребров

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