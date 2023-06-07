«Пусть скажет, сколько будет зарабатывать». Леоненко недоволен пресс-конференцией Сергея Реброва 7 июня, 20:37 Виктор Леоненко (Фото:Телеканал Футбол)

Сегодня, 7 июня, УАФ объявила имя главного тренера сборной Украины. Бывший футболист киевского Динамо возмущен тем, что не была названа зарплата нового наставника национальной команды.

По его словам, болельщики должны знать, сколько будет получать Ребров в сборной Украины.

«У нас сборная государственная или частная? Мне безразлично, какие у них контракты, но люди должны знать. Потому что если пять гривен, то понятно, что будут скидки от болельщиков. А если пять миллионов, то здесь уже будут вопросы.

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Друзья, если это государственная сборная, мы, наверное, должны знать о контрактах или опять тайна, как всегда. Пусть хоть миллиард получают, только нужно отвечать".

Взяли тренера — контракт на столько-то, сколько, зачем, почему. Объяснили людям и все. При чем здесь Ребров? Просто должно все быть правильно и профессионально, а не физкультурно. Тем более, это сборная", — цитирует Леоненко Fanday.

Ранее сообщалось, что Леоненко недоволен вызовом Ярмоленко в сборную на ближайшие матчи отбора на Евро-2024.