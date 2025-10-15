«О нем нечего говорить»: Леоненко раскритиковал легенду Динамо за переход в Спартак
Виктор Леоненко раскритиковал Владислава Ващука (Фото: Виктор Леоненко/Instagram)
Бывший футболист Динамо Киев Виктор Леоненко назвал сильнейший дуэт центральных защитников в истории Украины.
Нападающий выбрал футболистов, против которых ему приходилось играть — Сергей Дирявка и Сергей Беженар.
«Дирявка/Беженар или Михалик/Хачериди, кто-то из них. Если выбирать одну пару, то Бежик и Дирявка. Мне кажется, они самые сильные.
Бежик для меня был самым неудобным защитником. От него было очень сложно убегать и обводить. Просто великолепный центральный защитник! Они прекрасно понимали друг друга с Дирявкой. Мне было очень сложно забивать Днепру. Хачериди и Михалик тоже серьезная пара, они вторые после Бежика и Дирявки".
Леоненко высказался о паре центральных защитников Динамо Киев — Владислав Ващук и Александр Головко.
«Ващук/Головко? Когда из Динамо уходят в Спартак, то нечего и говорить о Ващуке. Тем более он чудил в Спартаке: и красные получал, и пенальти привозил», — сказал Леоненко для Sport-Ехргеѕѕ.
Напомним, что Ващук перешел в московский Спартак из киевского Динамо в 2003 году. Защитник сыграл за московский клуб 32 матча, в которых забил один гол и сделал одну голевую передачу. С 2023 году Ващук проходит службу в рядах ВСУ.
Отметим, что Леоненко назвал лучшего игрока Украины в матче с Азербайджаном.