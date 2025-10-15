«В сборной он тоже выглядит достойно». Леоненко назвал лучшего игрока Динамо

По мнению Леоненко, сейчас именно он является лучшим игроком столичного клуба и достойно выглядит в сборной Украины, сообщает sport-express.ua.

«Волошин сейчас лучший игрок Динамо, в сборной он тоже выглядит достойно. Хвалить сильно не хочу, потому что игроки сразу начинают дороже стоить, но сентябрь-октябрь — это месяц Волошина. Желаю ему успехов», — сказал Леоненко.

