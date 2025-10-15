«В сборной он тоже выглядит достойно». Леоненко назвал лучшего игрока Динамо

15 октября, 18:00
Поделиться:
Виктор Леоненко (Фото: dynamo.kiev.ua)

Виктор Леоненко (Фото: dynamo.kiev.ua)

Экс-форвард киевского Динамо и эксперт Виктор Леоненко высоко оценил форму нападающего Владислава Волошина.

Читайте также:
Футболист Динамо, который оскандалился репостами роспропаганды, пожертвовал ВСУ 700 тысяч гривен — фото

По мнению Леоненко, сейчас именно он является лучшим игроком столичного клуба и достойно выглядит в сборной Украины, сообщает sport-express.ua.

«Волошин сейчас лучший игрок Динамо, в сборной он тоже выглядит достойно. Хвалить сильно не хочу, потому что игроки сразу начинают дороже стоить, но сентябрь-октябрь — это месяц Волошина. Желаю ему успехов», — сказал Леоненко.

Реклама

Ранее сообщалось, что Леоненко раскритиковал легенду Динамо Владислава Ващука за переход в Спартак.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол ФК Динамо (Киев) Владислав Волошин

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies