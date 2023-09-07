«В серьезные команды едут»: Леоненко иронично высмеял Динамо из-за трансферов Сидорчука и Гармаша 7 сентября, 18:36 Виктор Леоненко (Фото:dynamo.kiev.ua)

Бывший футболист Динамо Киев Виктор Леоненко прокомментировал переход Сергея Сидорчука и Дениса Гармаша в Вестерло и Осиек.



Эксперт заявил, что столичному клубу должно быть стыдно, что лидеры уходять в посредственные команды.

«Я так понимаю, что Игорю Михайловичу будет чем похвастаться. А зачем Сидорчук пошел туда? Не понимаю Серегу. Бельгия может нравится: шоколад, пиво.

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Я не против того, что Сидорчук ушел в Вестерло, я за себя говорю: я из Динамо точно не пошел бы туда. Наверное, семья уговорила. Там свободнее, не страшно. Я говорю о клубе. Гармаш вот перешел к Осиеку — в серьезные команды наши футболисты едут.

Я знаю, что передерживают. Это еще с меня началось. Поэтому я и говорю, что Шевченко — счастливчик, уехавший в 23 года. Я даже вообразить такого не мог. У нас игроки рассказывают, что идут в другие клубы, чтобы выиграть Лигу чемпионов или поиграть в еврокубках, а что Вестерло? Для клуба стыдно, но уже привыкли", — сказал Леоненко в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что киевское Динамо определилось с именем нового капитана после ухода Сидорчука.

Напомним, Виктор Леоненко жестко раскритиковал Александра Зинченко.