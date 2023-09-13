«Одна нормальная контратака за матч». Бывший тренер сборной Украины разочарован заменами Реброва в матче против Италии 13 сентября, 14:21 Леонид Буряк (Фото:ФК Динамо)

Экс-наставник главной команды страны Леонид Буряк прокомментировал поражение подопечных Сергея Реброва от итальянцев.

По словам Буряка, Забарный, Бущан и Ярмоленко были лучшими в составе сборной на Сан-Сиро. А те футболисты, которые вышли на замену совсем себя не проявили.

«Надо похвалить Забарного, Бущана и Ярмоленко. Отмечу, что замены в нашей команде были неудачными. Никто из тех, кто вышел во время игры, не усилил ее. И если Буяльскому и Ванату просто не хватило времени, то Мудрик и Яремчук не смогли себя проявить.

Видео дня

Вообще отмечу, что нашей команде пора взрослеть, ведь одной нормальной контратаки за весь матч — маловато. С Англией это прошло, а вот с Италией — нет. Кроме того, мы проиграли все стандарты, а все, что выполняли со стандартов итальянцы, было опасно", — сказал Буряк в интервью FootBoom.

Напомним, что сборная Украины уступила Италии (2:1) в отборе на Евро-2024. На нашем сайте можно посмотреть обзор матча.

Ранее был назван лучший игрок сборной Украины в матче против Италии по версиям авторитетных порталов.