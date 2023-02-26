Английская Премьер-лига. Арсенал в первом матче Зинченко в роли капитана и Манчестер Сити победили, Ливерпуль оступился — видео
Зинченко сыграл за Арсенал с капитанской повязкой в сине-желтых цветах (Фото:REUTERS/Hannah Mckay)
В английской Премьер-лиге (АПЛ) прошли первые матчи 25-го тура.
Украинский защитник Александр Зинченко впервые за время выступлений в Арсенале получил капитанскую повязку, которая была в сине-желтых цветах.
Лидер первенства навестил Лестер и победил со счетом 1:0. Автором забитого мяча сразу после перерыва стал Мартинелли. Зинченко был заменен на 90+3-й минуте.
Главный преследователь Арсенала и бывший клуб украинца Манчестер Сити разгромил на выезде Борнмут — 4:1. Победу гостям принесли голы Альвареса, Холанда, Фодена и в свои ворота — Мефама.
Вице-чемпион Англии Ливерпуль не сумел на чужом поле победить Кристал Пэлас, сыграв вничью 0:0, и находится на седьмой позиции.
Эвертон Виталия Миколенко уступил на своем поле Астон Виллу и опустился в зону вылета на 18-ю строчку. Украинский защитник провел на поле весь матч.
Результаты матча 25 тура АПЛ:
Лестер — Арсенал 0:1
Гол: Мартинелли, 46
Борнмут — Манчестер Сити 1:4
Голы: Лерма, 83 — Альварес, 15, Холанд, 29, Фоден, 45, Мефам (автогол), 51
Кристал Пэлас — Ливерпуль 0:0
Эвертон — Астон Вилла 0:2
Голы: Уоткинс, 63 (с пенальти), Буэндиа, 81
Вест Хэм — Ноттингем Форест 4:0
Голы: Ингз, 70, 72, Райс, 78, Антонио, 85
Лидс — Саутгемптон 1:0
Гол: Фирпо 77
Турнирная таблица
В конце прошлого тура Манчестер Юнайтед разгромил на своем поле Лестер 3:0.