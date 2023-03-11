АПЛ. Мудрик дебютным голевым пасом помог Челси выиграть, Манчестер Сити приблизился к Арсеналу, Ливерпуль сенсационно проиграл — видео
Мудрик отметился первой голевой передачей за Челси (Фото:REUTERS/Toby Melville)
В английской Премьер-лиге (АПЛ) состоялось несколько матчей 27-го тура.
Челси Михаила Мудрика одержал третью победу кряду, обыграв на выезде Лестер — 3:1. Украинский форвард сделал голевой пас на Ковачича при счете 2:1, чем помог своему клубу подняться на 10-е место.
Манчестер Сити обыграл в гостях Кристал Пэлас благодаря голу Холанда с пенальти на 78-й минуте — 1:0. Этот успех позволил действующему чемпиону на два очка приблизиться к лидеру Арсеналу, который свой матч этого тура сыграет 12 марта.
Ливерпуль на выезде потерпел сенсационное поражение 0:1 от одного из аутсайдеров Борнмута. Украинский защитник победителей Илья Забарный из-за травмы пропустил матч своего клуба, который поднялся из зоны вылета.
Поднялся из нижней тройки турнирной таблицы и Эвертон Виталия Миколенко благодаря победе над Брентфордом — 1:0. Украинский защитник провел на поле три последних минуты матча, выйдя на замену в компенсированное время.
Результаты 27 тура АПЛ:
Лестер — Челси 1:3
Голы: Дака, 39 — Чілуэлл, 11, Хаверц, 45+6, Ковачич, 78
Кристал Пэлас — Манчестер Сити 0:1
Гол: Холанд, 78 (с пенальти)
Борнмут — Ливерпуль 1:0
Гол: Биллинг, 28
Эвертон — Брентфорд 1:0
Гол: Макнил, 1
Тоттенхэм — Ноттингем Форест 3:1
Голы: Кейн, 19, 35 (с пенальти), Сон, 62 — Уорролл, 81
Лидс — Брайтон 2:2
Голы: Бэмфорд 40, Харрисон 78 — Мак Аллистер 33, Харрісон 61 (автогол)
Турнирная таблица АПЛ
Примечательно, что в прошлом туре Ливерпуль не оставил никаких шансов Манчестер Юнайтед, разгромив его со счетом 7:0.