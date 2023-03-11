АПЛ. Мудрик дебютным голевым пасом помог Челси выиграть, Манчестер Сити приблизился к Арсеналу, Ливерпуль сенсационно проиграл — видео

11 марта, 22:14
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Мудрик отметился первой голевой передачей за Челси (Фото:REUTERS/Toby Melville)

Мудрик отметился первой голевой передачей за Челси (Фото:REUTERS/Toby Melville)

В английской Премьер-лиге (АПЛ) состоялось несколько матчей 27-го тура.

Челси Михаила Мудрика одержал третью победу кряду, обыграв на выезде Лестер — 3:1. Украинский форвард сделал голевой пас на Ковачича при счете 2:1, чем помог своему клубу подняться на 10-е место.

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Манчестер Сити обыграл в гостях Кристал Пэлас благодаря голу Холанда с пенальти на 78-й минуте — 1:0. Этот успех позволил действующему чемпиону на два очка приблизиться к лидеру Арсеналу, который свой матч этого тура сыграет 12 марта.

Ливерпуль на выезде потерпел сенсационное поражение 0:1 от одного из аутсайдеров Борнмута. Украинский защитник победителей Илья Забарный из-за травмы пропустил матч своего клуба, который поднялся из зоны вылета.

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Поднялся из нижней тройки турнирной таблицы и Эвертон Виталия Миколенко благодаря победе над Брентфордом — 1:0. Украинский защитник провел на поле три последних минуты матча, выйдя на замену в компенсированное время.

Результаты 27 тура АПЛ:

Лестер — Челси 1:3

Голы: Дака, 39 — Чілуэлл, 11, Хаверц, 45+6, Ковачич, 78

https://www.youtube.com/watch?v=ChrHlf1tO6Y

Кристал Пэлас — Манчестер Сити 0:1
Гол: Холанд, 78 (с пенальти)

Борнмут — Ливерпуль 1:0

Гол: Биллинг, 28

https://www.youtube.com/watch?v=Lk5tOSpnCmc

Эвертон — Брентфорд 1:0
Гол: Макнил, 1

Тоттенхэм — Ноттингем Форест 3:1
Голы: Кейн, 19, 35 (с пенальти), Сон, 62 — Уорролл, 81

https://www.youtube.com/watch?v=HeiHQa27ccs

Лидс — Брайтон 2:2
Голы: Бэмфорд 40, Харрисон 78 — Мак Аллистер 33, Харрісон 61 (автогол)

Турнирная таблица АПЛ

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

Примечательно, что в прошлом туре Ливерпуль не оставил никаких шансов Манчестер Юнайтед, разгромив его со счетом 7:0.

Редактор: Андрей Синявский

Теги:   Футбол ФК Челси Манчестер Сити ФК Ливерпуль Эвертон Английская Премьер-лига Тоттенхэм Чемпионат Англии Лестер Сити Борнмут Михаил Мудрик

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