«Выстрелил как Джавелин». Фанаты высоко оценили дебютный гол украинца в английской Премьер-лиге 8 мая, 22:15 Цей матеріал також доступний українською Виталий Миколенко (Фото:REUTERS/Craig Brough)

Фанаты Эвертона высоко оценили дебютный гол украинца Виталия Миколенко в составе их клуба в английской Премьер-лиге, сообщает Fanday.



Результативным ударом экс-игрок киевского Динамо отметился уже на 6-й минуте поединка против Лестера.

Виталий нанес красивейший удар по мячу метров с 18 после длинного паса от Алекса Ивоби. Сфера от ноги украинца залетела в самый угол ворот хозяев.

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Фанаты отреагировали на гол Виталия восторженными комментариями. Вот что они писали:

«Даааа. Он выстрелил как Джавелин»

«Безусловный претендент на гол года у Эвертона»

«Этот гол одним махом удалил всех критиков Миколенко из соцсетей»

Ранее Миколенко признали лучшим игроком апреля в английском Эвертоне по версии болельщиков.



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