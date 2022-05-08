«Выстрелил как Джавелин». Фанаты высоко оценили дебютный гол украинца в английской Премьер-лиге

8 мая, 22:15
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Виталий Миколенко (Фото:REUTERS/Craig Brough)

Виталий Миколенко (Фото:REUTERS/Craig Brough)

Фанаты Эвертона высоко оценили дебютный гол украинца Виталия Миколенко в составе их клуба в английской Премьер-лиге, сообщает Fanday.

Результативным ударом экс-игрок киевского Динамо отметился уже на 6-й минуте поединка против Лестера.

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Виталий нанес красивейший удар по мячу метров с 18 после длинного паса от Алекса Ивоби. Сфера от ноги украинца залетела в самый угол ворот хозяев.

Видео дня
https://twitter.com/ZoryaLondonsk/status/1523289431934918657

Фанаты отреагировали на гол Виталия восторженными комментариями. Вот что они писали:

  • «Даааа. Он выстрелил как Джавелин»
  • «Безусловный претендент на гол года у Эвертона»
  • «Этот гол одним махом удалил всех критиков Миколенко из соцсетей»

Ранее Миколенко признали лучшим игроком апреля в английском Эвертоне по версии болельщиков.

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Теги:   Футбол Видео Эвертон Английская Премьер-лига Чемпионат Англии Лестер Сити

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