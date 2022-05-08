«Выстрелил как Джавелин». Фанаты высоко оценили дебютный гол украинца в английской Премьер-лиге
Виталий Миколенко (Фото:REUTERS/Craig Brough)
Фанаты Эвертона высоко оценили дебютный гол украинца Виталия Миколенко в составе их клуба в английской Премьер-лиге, сообщает Fanday.
Результативным ударом экс-игрок киевского Динамо отметился уже на 6-й минуте поединка против Лестера.
Виталий нанес красивейший удар по мячу метров с 18 после длинного паса от Алекса Ивоби. Сфера от ноги украинца залетела в самый угол ворот хозяев.
Фанаты отреагировали на гол Виталия восторженными комментариями. Вот что они писали:
- «Даааа. Он выстрелил как Джавелин»
- «Безусловный претендент на гол года у Эвертона»
- «Этот гол одним махом удалил всех критиков Миколенко из соцсетей»
Ранее Миколенко признали лучшим игроком апреля в английском Эвертоне по версии болельщиков.
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