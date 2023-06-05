Игрок Шахтера и лидер сборной Бельгии: Бывший чемпион Англии объявил об уходе семи игроков

5 июня, 23:30
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Лестер (Фото:Reuters/Andrew Boyers)

Лестер (Фото:Reuters/Andrew Boyers)

Лестер объявил о прекращении сотрудничества с семью футболистами после вылета из английской Премьер-лиги.

«Лисы» официально сообщили о том, что первую команду покинули Тете, Юри Тилеманс, Чаглар Сеюнджю, Дэниел Амарти, Нампалис Менди, Райан Бертран и Айосе Перес.

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Массовая чистка произошла после вылета команды из Чемпионшипа по итогу сезона-2022/23.

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Отметим, что бразильский нападающий Тете вернется в Шахтер после аренды — игрок уже был замечен в Киеве.

Юри Тилеменс, который является лидером сборной Бельгии, интересуются топ-клубы Европы.

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Напомним, в сезоне-2015/16 Лестер сенсационно стал чемпионом Англии.

Ранее сообщалось, что украинский футболист переведен в первую команду АПЛ.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол Лестер Сити

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