Левандовски расторг контракт с компанией Huawei, которая продолжает сотрудничать с Россией

7 марта, 21:06
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Роберт Левандовски не в первый раз демонстрирует поддержку Украины (Фото:ФК Бавария)

Роберт Левандовски не в первый раз демонстрирует поддержку Украины (Фото:ФК Бавария)

Нападающий мюнхенской Баварии и сборной Польши Роберт Левандовски расторг спонсорский контракт с китайской компанией Huawei, которая продолжает сотрудничать с Россией, несмотря на вторжение в Украину.

Об этом заявил представитель польского футболиста Томаш Зависляк, сообщает WP Sportowe Fakty.

Издание отмечает, что такое решение было принято, поскольку Huawei подозревают в помощи России защищать ее киберпространство во время войны против Украины.

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Huawei, в свою очередь, официально опровергает информацию о помощи России, однако компания до сих пор присутствует на рынке агрессора.

«Мы приняли решение прекратить маркетинговое сотрудничество между Робертом Левандовски и брендом Huawei. Таким образом, реализация всех рекламных обязательств с нашей стороны была приостановлена», — сказал Зависляк.

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Левандовски сотрудничал с Huawei с 2015 года, а затем стал послом китайской компании по всей Европе.

Ранее сообщалось, что сборная Польши отказалась от игры со сборной России в стыковых матчах за выход на чемпионат мира-2022 из-за нападения на Украину.

Позже от матчей против России отказались ее потенциальные соперники — Чехия и Швеция.

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Теги:   Футбол Бавария (Мюнхен) Война в Украине Бундеслига Роберт Левандовски Сборная Польши

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