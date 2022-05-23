Определился обладатель Золотой бутсы сезона-2021/2022 23 мая, 16:56 Цей матеріал також доступний українською Для Левандовски это уже вторая выигранная Золотая бутса (Фото:REUTERS/Michael Dalder)

Форвард мюнхенской Баварии Роберт Левандовски стал обладателем Золотой бутсы — награды, которая вручается лучшему бомбардиру Европы по итогам сезона.

В завершившемся чемпионате Германии 33-летний нападающий забил 35 мячей в 34 матчах. Он стал первым в рейтинге претендентов на награду с 70 очками.

Главным преследователем поляка был Килиан Мбаппе из ПСЖ. На счету француза 28 голов в чемпионате Франции (56 очков).

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Третье место в рейтинге разделили Карим Бензема (Реал) и Чиро Иммобиле (Лацио). У обоих — по 27 голов (54 очка) в чемпионатах Испании и Италии соответственно.

Для Левандовски это уже вторая выигранная Золотая бутса. Первую награду он получил по итогам прошлого сезона.

Сообщалось, что Левандовски выразил желание покинуть Баварию и уже договорился о переходе в испанскую Барселону.

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