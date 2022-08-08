Левандовский эффектно забил первый гол за Барселону — видео
Роберт Левандовский перешел в Барселону в июле этого года (Фото:REUTERS/Albert Gea)
Звездный новичок Барселоны Роберт Левандовский отличился дебютным голом за каталонский клуб.
Левандовский забил первый гол за сине-гранатовых в матче за Кубок Жоана Гампера против мексиканского УНАМ Пумас.
33-летний нападающий вышел в стартовом составе и уже на 3-й минуте огорчил соперника. Первый гол за Барселону у Левандовского получился искусным — он принял пас от Педри, технично обыграл голкипера и отправил мяч в сетку с острого угла.
Левандовский в матче отдал еще две голевые передачи и помог Барселоне выиграть со счетом 6:0. Голами в составе каталонского клуба также отличились Дембеле, Обамеянг, де Йонг и дважды Педри.
Роберт Левандовский стал игроком Барселоны 19 июля, подписав с каталонцами контракт на четыре года.
Польский форвард дебютировал за каталонский клуб в товарищеском матче против Реала.
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