«Стыд и позор». Бывшая звезда сборной Украины отреагировал на скандал с телевизионными правами на чемпионат страны 26 августа, 13:33 Евгений Левченко (Фото:Евгений Левченко via Twitter)

Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко отреагировал на скандал с телевизионными правами на чемпионат страны.



Комментарием на нашумевшую историю экс-футболист поделился в Twitter.

В социальной сети Евгений написал: «Какой же цирк у нас опять с единым телепулом и правами на трансляцию.

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Ужасно, что даже во время войны, у нас не смогли договориться о телевещании и объединиться. Стыд и позор".

Сообщалось, что на матч первого тура украинской Премьер-лиги между Зарей и Ворсклой приехали съемочные группы 1+1 Media и официальный транслятор чемпионата Украины Setanta Sports, но последние впоследствии покинули стадион.

После этого львовский Рух не допустил съемочную группу Setanta Sports к поединку первенства страны против харьковского Металлиста.

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