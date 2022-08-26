«Стыд и позор». Бывшая звезда сборной Украины отреагировал на скандал с телевизионными правами на чемпионат страны

26 августа, 13:33
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Евгений Левченко (Фото:Евгений Левченко via Twitter)

Евгений Левченко (Фото:Евгений Левченко via Twitter)

Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко отреагировал на скандал с телевизионными правами на чемпионат страны.

Комментарием на нашумевшую историю экс-футболист поделился в Twitter.

В социальной сети Евгений написал: «Какой же цирк у нас опять с единым телепулом и правами на трансляцию.

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Ужасно, что даже во время войны, у нас не смогли договориться о телевещании и объединиться. Стыд и позор".

https://twitter.com/elevchenko/status/1563074343261077504?t=L4D9Y_8CAmGlAfVfGyj3VQ&s=19

Сообщалось, что на матч первого тура украинской Премьер-лиги между Зарей и Ворсклой приехали съемочные группы 1+1 Media и официальный транслятор чемпионата Украины Setanta Sports, но последние впоследствии покинули стадион.

После этого львовский Рух не допустил съемочную группу Setanta Sports к поединку первенства страны против харьковского Металлиста.

Редактор: Евгений Нещерет

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Теги:   Футбол Премьер-лига Украины Чемпионат Украины

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