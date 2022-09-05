РБ Лейпциг — Шахтер. Где и когда смотреть матч Лиги чемпионов 5 сентября, 16:10 Шахтер начинает выступления в Лиге чемпионов нового сезона (Фото:ФК Шахтер)

НВ представляет анонс поединка первого тура группового раунда Лиги чемпионов между РБ Лейпцигом и Шахтером.



Матч РБ Лейпциг (Германия) — Шахтер (Украина) состоится 6 сентября в 22:00 по киевскому времени в Лейпциге на стадионе Ред Булл Арена.

Прямую трансляцию поединка покажут OTT-платформы MEGOGO и Volia. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 21:30.

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Что нужно знать про РБ Лейпциг перед матчем:

занял 4 место в немецкой Бундеслиге прошлого сезона;

идет на 11 месте в текущем розыгрыше чемпионата Германии с отставанием в семь очков от лидера Фрайбурга;

одержал две победы в последних восьми играх во всех турнирах при четырех поражениях и двух ничьих;

не сможет рассчитывать на нападающего Ольмо ( травма).

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Что нужно знать про Шахтер перед матчем:

занял 1 место в украинской Премьер-лиги прошлого сезона, который прервался из-за полномасштабного вторжения России;

идет на 2 месте в текущем розыгрыше чемпионата Украины с отставанием в два очка от лидера Зари;

потерпел одно поражение в семи последних поединках во всех турнирах при пяти победах и одной ничьей;

не сыграет защитник Корниенко ( повреждение).

Ориентировочные составы:

РБ Лейпциг: Гулачи, Симакан, Орбан, Гвардиол, Хенрикс, Лаймер, Кампль, Раум, Форсберг, Нкунку, Вернер

Шахтер: Трубин, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Михайличенко, Степаненко, Судаков, Бондаренко, Петряк, Траоре, Мудрик

НВ

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