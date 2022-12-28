Чемпионат Англии. Манчестер Сити выиграл и вернулся на 2-ое место
Игроки Манчестер Сити после одного из своих голов (Фото:REUTERS/Molly Darlington)
Манчестер Сити обыграл Лидс в матче 17-го тура английской Премьер-лиги.
Героем встречи стал форвард «горожан» Эрлинг Холанд, дважды забивший в ворота хозяев. Первый же гол в игре на счету полузащитника гостей Родри.
Лидс смог ответить на три мяча Манчестер Сити лишь результативным ударом Паскаля Стрейка.
Лидс — Манчестер Сити 1:3
Голы: Стрейк, 73 — Родри, 45+1, Холанд, 51, 64
Турнирная таблица
Накануне победы в чемпионате Англии одержали Челси и Манчестер Юнайтед.