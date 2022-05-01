Зинченко сыграл за Манчестер Сити в специальных бутсах с патриотичной надписью — фото 1 мая, 13:43 Цей матеріал також доступний українською Александр Зинченко (Фото:REUTERS/Chris Radburn)

Украинский полузащитник Манчестер Сити Александр Зинченко сыграл в матче 35-го тура чемпионата Англии против Лидса в специальных бутсах с патриотичной надписью.



Поединок 25-летний хавбек начал на скамейке запасных. На поле он вышел на 60-й минуте, заменив Натана Аке.

Во время встречи камеры засняли, что на бутсах Александра была размещена вставка с флагом его родной страны и надписью на английском: «Слава Украине».

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Сам матч между Манчестер Сити и Лидсом завершился со счетом 4:0 в пользу команды Зинченко. Украинец результативными действиями в поединке не отметился.

Манчестер Сити лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии, опережая за четыре тура до конца первенства Ливерпуль на одно очко.

Ранее Зинченко заявил, что плакал целую неделю после начала войны в Украине.

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