Зинченко сыграл за Манчестер Сити в специальных бутсах с патриотичной надписью — фото
Александр Зинченко (Фото:REUTERS/Chris Radburn)
Украинский полузащитник Манчестер Сити Александр Зинченко сыграл в матче 35-го тура чемпионата Англии против Лидса в специальных бутсах с патриотичной надписью.
Поединок 25-летний хавбек начал на скамейке запасных. На поле он вышел на 60-й минуте, заменив Натана Аке.
Во время встречи камеры засняли, что на бутсах Александра была размещена вставка с флагом его родной страны и надписью на английском: «Слава Украине».
Сам матч между Манчестер Сити и Лидсом завершился со счетом 4:0 в пользу команды Зинченко. Украинец результативными действиями в поединке не отметился.
Манчестер Сити лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии, опережая за четыре тура до конца первенства Ливерпуль на одно очко.
Ранее Зинченко заявил, что плакал целую неделю после начала войны в Украине.
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