ПСЖ сыграет против Баварии без Забарного, который в прошлом туре получил красную карточку (Фото: REUTERS/Christian Hartmann)

В четвертом туре общего этапа ЛЧ пройдут два поединка, которые украсили б и финал. Действующий победитель Лиги чемпионов ПСЖ сыграет с Баварией, а самый титулованный клуб Реал встретится с Ливерпулем.

4-й тур Лиги чемпионов

Вторник, 4 ноября

19:45. Наполи — Айнтрахт

19:45. Славия — Арсенал

22:00. Атлетико — Юнион

22:00. Буде-Глимт — Монако

22:00. Ливерпуль — Реал

22:00. Олимпиакос — ПСВ

22:00. ПСЖ — Бавария

22:00. Тоттенхэм — Копенгаген

22:00. Ювентус — Спортинг

Среда, 5 ноября

19:45. Карабах — Челси

19:45. Пафос — Вильярреал

22:00. Аякс — Галатасарай

22:00. Бенфика — Байер

22:00. Брюгге — Барселона

22:00. Интер — Кайрат

22:00. Манчестер Сити — Боруссия Д

22:00. Марсель — Аталанта

22:00. Ньюкасл — Атлетик

Турнирная таблица

Формат Лиги чемпионов

Для всех 36 команд будет одна турнирная таблица. Каждая команда сыграет восемь матчей. Все игры пройдут с разными соперниками. Четыре матча дома, четыре — на выезде.

По итогам восьми туров формируется итоговая таблица. Топ-8 команд выходят в 1/8 финала. Клубы, которые заняли с 9-го по 24-е место проводят стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала. Команды, занявшие места ниже, покидают еврокубки. Перехода в Лигу Европы на основной стадии больше не будет.

