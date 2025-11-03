ПСЖ против Баварии, Ливерпуль — Реал: расписание и результаты всех матчей 4-го тура Лиги чемпионов, турнирная таблица — видео
ПСЖ сыграет против Баварии без Забарного, который в прошлом туре получил красную карточку (Фото: REUTERS/Christian Hartmann)
В четвертом туре общего этапа ЛЧ пройдут два поединка, которые украсили б и финал. Действующий победитель Лиги чемпионов ПСЖ сыграет с Баварией, а самый титулованный клуб Реал встретится с Ливерпулем.
4-й тур Лиги чемпионов
Вторник, 4 ноября
19:45. Наполи — Айнтрахт
19:45. Славия — Арсенал
22:00. Атлетико — Юнион
22:00. Буде-Глимт — Монако
22:00. Ливерпуль — Реал
22:00. Олимпиакос — ПСВ
22:00. ПСЖ — Бавария
22:00. Тоттенхэм — Копенгаген
22:00. Ювентус — Спортинг
Среда, 5 ноября
19:45. Карабах — Челси
19:45. Пафос — Вильярреал
22:00. Аякс — Галатасарай
22:00. Бенфика — Байер
22:00. Брюгге — Барселона
22:00. Интер — Кайрат
22:00. Манчестер Сити — Боруссия Д
22:00. Марсель — Аталанта
22:00. Ньюкасл — Атлетик
Турнирная таблица
Формат Лиги чемпионов
Для всех 36 команд будет одна турнирная таблица. Каждая команда сыграет восемь матчей. Все игры пройдут с разными соперниками. Четыре матча дома, четыре — на выезде.
По итогам восьми туров формируется итоговая таблица. Топ-8 команд выходят в 1/8 финала. Клубы, которые заняли с 9-го по 24-е место проводят стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала. Команды, занявшие места ниже, покидают еврокубки. Перехода в Лигу Европы на основной стадии больше не будет.
