Стал известен календарь матчей 1/8 финала Лиги чемпионов
Плей-офф Лиги чемпионов стартует 14 февраля (Фото:REUTERS/Denis Balibouse)
УЕФА обнародовал календарь матчей 1/8 финала Лиги чемпионов.
Уже в первый день плей-офф болельщики станут свидетелями топ-противостояния между Баварией и ПСЖ.
Календарь матчей 1/8 финала Лиги чемпионов:
14 февраля/8 марта (ответный матч)
Милан – Тоттенхэм
ПСЖ – Бавария
15 февраля/7 марта
Брюгге – Бенфика
Боруссия Д – Челси
21 февраля/15 марта
Ливерпуль – Реал
Айнтрахт – Наполи
22 февраля/14 марта
РБ Лейпциг – Манчестер Сити
Интер – Порту
Сообщалось, что донецкий Шахтер в 1/16 финала Лиги Европы сыграет против французского Ренна, который на групповой стадии был соперником киевского Динамо.