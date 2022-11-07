Стал известен календарь матчей 1/8 финала Лиги чемпионов

7 ноября, 22:50
Поделиться:
Плей-офф Лиги чемпионов стартует 14 февраля (Фото:REUTERS/Denis Balibouse)

Плей-офф Лиги чемпионов стартует 14 февраля (Фото:REUTERS/Denis Balibouse)

УЕФА обнародовал календарь матчей 1/8 финала Лиги чемпионов.

Уже в первый день плей-офф болельщики станут свидетелями топ-противостояния между Баварией и ПСЖ.

Читайте также:
УЕФА назвал лучший гол завершающего тура в Лиге чемпионов — видео

Календарь матчей 1/8 финала Лиги чемпионов:

14 февраля/8 марта (ответный матч)

Видео дня

Милан – Тоттенхэм

ПСЖ – Бавария

15 февраля/7 марта

Брюгге – Бенфика

Боруссия Д – Челси

21 февраля/15 марта

Ливерпуль – Реал

Айнтрахт – Наполи

22 февраля/14 марта

РБ Лейпциг – Манчестер Сити

Интер – Порту

Сообщалось, что донецкий Шахтер в 1/16 финала Лиги Европы сыграет против французского Ренна, который на групповой стадии был соперником киевского Динамо.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   ФК Челси ПСЖ (Paris SG) Лига Чемпионов ФК Реал Мадрид ФК Ливерпуль Бавария (Мюнхен) Порту ФК Милан ФК Наполи ФК Интер Тоттенхэм ФК Брюгге Боруссия Дортмунд Бенфика Лейпциг

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X