Стал известен календарь матчей 1/8 финала Лиги чемпионов 7 ноября, 22:50 Плей-офф Лиги чемпионов стартует 14 февраля (Фото:REUTERS/Denis Balibouse)

УЕФА обнародовал календарь матчей 1/8 финала Лиги чемпионов.

Уже в первый день плей-офф болельщики станут свидетелями топ-противостояния между Баварией и ПСЖ.

Календарь матчей 1/8 финала Лиги чемпионов:

14 февраля/8 марта (ответный матч)

Видео дня

Милан – Тоттенхэм

ПСЖ – Бавария

15 февраля/7 марта

Брюгге – Бенфика

Боруссия Д – Челси

21 февраля/15 марта

Ливерпуль – Реал

Айнтрахт – Наполи

22 февраля/14 марта

РБ Лейпциг – Манчестер Сити

Интер – Порту

Сообщалось, что донецкий Шахтер в 1/16 финала Лиги Европы сыграет против французского Ренна, который на групповой стадии был соперником киевского Динамо.