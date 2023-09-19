Лига чемпионов: расписание, результаты и видеообзоры матчей 19 сентября — видео 19 сентября, 11:04 Холанд готовится к матчу с Црвеной Звездой (Фото:Reuters/Jason Cairnduff)

Во вторник будут сыграны первые поединки нового розыгрыша Лиги чемпионов.



В частности, сыграет и единственный представитель Украины. На сайте NV идет онлайн-трансляция матча Шахтер — Порту.

Группа E

22:00. Фейеноорд — Селтик

22:00. Лацио — Атлетико

Видео дня

Группа F

19:45. Милан — Ньюкасл

22:00. ПСЖ — Боруссия Д

Группа G

19:45. Янг Бойз — Лейпциг

22:00. Манчестер Сити — Црвена Звезда

Группа H

22:00. Барселона — Антверпен

22:00. Шахтер — Порту

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