Лига чемпионов: расписание, результаты и видеообзоры матчей 19 сентября — видео
Холанд готовится к матчу с Црвеной Звездой (Фото:Reuters/Jason Cairnduff)
Во вторник будут сыграны первые поединки нового розыгрыша Лиги чемпионов.
В частности, сыграет и единственный представитель Украины. На сайте NV идет онлайн-трансляция матча Шахтер — Порту.
Группа E
22:00. Фейеноорд — Селтик
22:00. Лацио — Атлетико
Группа F
19:45. Милан — Ньюкасл
22:00. ПСЖ — Боруссия Д
Группа G
19:45. Янг Бойз — Лейпциг
22:00. Манчестер Сити — Црвена Звезда
Группа H
22:00. Барселона — Антверпен
22:00. Шахтер — Порту
Ранее мы писали, что Неймар устроил истерику в азиатской Лиге чемпионов.