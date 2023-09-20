Лига чемпионов: результаты и видеообзоры матчей 20 сентября 20 сентября, 09:47 Бавария сыграет с МЮ (Фото:REUTERS/Angelika Warmuth)

В среду будут сыграны поединки первого тура группового этапа Лиги чемпионов.



Днем ранее сыграл свой первый еврокубковый матч в сезоне донецкий Шахтер. Наш клуб проиграл Порту.

Группа А

19:45. Галатасарай — Копенгаген

22:00. Бавария — Манчестер Юнайтед

Видео дня

Группа В

22:00. Севилья — Ланс

22:00. Арсенал — ПСВ

Группа С

19:45. Реал — Унион

22:00. Брага — Наполи

Группа D

22:00. Бенфика — Ред Булл

22:00. Реал Сосьедад — Интер

Ранее мы писали, что перед матчем азиатской Лиги чемпионов Криштиану Роналду подарили ковер.