Лига чемпионов: результаты и видеообзоры матчей 20 сентября

20 сентября, 09:47
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Бавария сыграет с МЮ (Фото:REUTERS/Angelika Warmuth)

Бавария сыграет с МЮ (Фото:REUTERS/Angelika Warmuth)

В среду будут сыграны поединки первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Днем ранее сыграл свой первый еврокубковый матч в сезоне донецкий Шахтер. Наш клуб проиграл Порту.

Группа А

19:45. Галатасарай — Копенгаген

22:00. Бавария — Манчестер Юнайтед

Видео дня

Группа В

22:00. Севилья — Ланс

22:00. Арсенал — ПСВ

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Группа С

19:45. Реал — Унион

22:00. Брага — Наполи

Группа D

22:00. Бенфика — Ред Булл

22:00. Реал Сосьедад — Интер

Ранее мы писали, что перед матчем азиатской Лиги чемпионов Криштиану Роналду подарили ковер.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Футбол Лига Чемпионов

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