Лига чемпионов: результаты и видеообзоры матчей 20 сентября
Бавария сыграет с МЮ (Фото:REUTERS/Angelika Warmuth)
В среду будут сыграны поединки первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Днем ранее сыграл свой первый еврокубковый матч в сезоне донецкий Шахтер. Наш клуб проиграл Порту.
Группа А
19:45. Галатасарай — Копенгаген
22:00. Бавария — Манчестер Юнайтед
Группа В
22:00. Севилья — Ланс
22:00. Арсенал — ПСВ
Группа С
19:45. Реал — Унион
22:00. Брага — Наполи
Группа D
22:00. Бенфика — Ред Булл
22:00. Реал Сосьедад — Интер
Ранее мы писали, что перед матчем азиатской Лиги чемпионов Криштиану Роналду подарили ковер.