Юный англичанин вышел на замену на 73-й минуте в матче 4 тура Лиги чемпионов против пражской Славии, сыграв в возрасте 15 лет и 308 дней.

Таким образом, Доуман побил рекорд Юссуфы Мукоко, который в 2020 году сыграл в ЛЧ за дортмундскую Боруссию в возрасте 16 лет и 18 дней.

Арсенал обыграл Славию 3:0 и возглавляет турнирную таблицу ЛЧ, имея максимальные 12 баллов.

Доуман — воспитанник Арсенала. Он дебютировал за юношескую команду Арсенала до 18 лет в 13 лет и стал самым молодым автором гола в Юношеской лиге УЕФА в 14 лет, когда играл за команду до 19 лет.

В декабре прошлого года, когда Доуману было 14 лет, тренер Арсенала Микель Артета пригласил его тренироваться с основной командой.

Из-за возрастных ограничений Премьер-лиги юный полузащитник пользуется отдельной раздевалкой от старших партнеров во время тренировок и матчей.

Интересно, что Макс еще учится в школе — после летних каникул он вернулся к учебе в Эссексе.

Ранее 17-летний вингер мюнхенской Баварии Леннарт Карл стал самым молодым автором гола в истории клуба в Лиге чемпионов.