17-летний игрок Баварии забил невероятный гол в Лиге чемпионов и вошел в историю клуба

22 октября, 23:39
Леннарт Карл (Фото: REUTERS/Michaela Stache)

17-летний вингер мюнхенской Баварии Леннарт Карл стал самым молодым автором гола в истории клуба в Лиге чемпионов.

В матче 3-го тура против Брюгге он открыл счет уже на 5-й минуте, забив свой первый гол за Баварию. Гол вундеркинда получился невероятным — он прошел нескольких игроков и попал в верхний угол из-за пределов штрафной.

Этот мяч стал для Карла не только дебютным в футболке Баварии, но и рекордным. В возрасте 17 лет и 242 дней он стал самым молодым игроком клуба, забивавшим в Лиге чемпионов, побив предыдущее достижение Джамала Мусиалы.

Матч против Брюгге стал для Леннарта десятым в составе первой команды.

Поединок завершился победой Баварии со счетом 4:0.

Ранее сообщалось, что Бавария объявила о продлении контракта с главным тренером команды Венсаном Компани.

