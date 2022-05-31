УЕФА назвал символическую сборную из лучших футболистов сезона в Лиге чемпионов

31 мая, 17:24
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В финале Лиги чемпионов Реал обыграл Ливерпуль со счетом 1:0 (Фото:REUTERS/Dylan Martinez)

В финале Лиги чемпионов Реал обыграл Ливерпуль со счетом 1:0 (Фото:REUTERS/Dylan Martinez)

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвал символическую сборную из лучших игроков Лиги чемпионов в сезоне 2021/22.

Наибольшее представительство в символической команде получили финалисты турнира Реал и Ливерпуль — по четыре игрока.

Также в символическую сборную попали по одному футболисту из Челси, Манчестеру Сити и ПСЖ.

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Символическая сборная Лиги чемпионов сезона 2021/22:

Вратарь: Тибо Куртуа (Реал)

Защитники: Эндрю Робертсон, Вирджил Ван Дейк, Трент Александер-Арнольд (все — Ливерпуль), Антонио Рюдигер (Челси)

Полузащитники: Лука Модрич (Реал), Фабиньо (Ливерпуль), Кевин де Брюйне (Манчестер Сити)

Нападающие: Винисиус Жуниор, Карим Бензема (оба — Реал), Килиан Мбаппе (ПСЖ)

Ранее сообщалось, что лучшим футболистом сезона Лиги чемпионов стал нападающий Реала Карим Бензема.

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Теги:   Футбол Лига Чемпионов Карим Бензема Килиан Мбаппе Лука Модрич

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