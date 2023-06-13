Лига чемпионов-2023/24: расписание и результаты всех матчей

13 июня, 18:42
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МанСити — победитель ЛЧ-2023 (Фото:REUTERS/Umit Bektas)

МанСити — победитель ЛЧ-2023 (Фото:REUTERS/Umit Bektas)

Это 69-й сезон главного европейского футбольного клубного турнира. Он станет последним с нынешним форматом группового этапа с 32 командами, так как с сезона 2024/2025 будет введен новый формат еврокубков.

Первая жеребьевка нового розыгрыша состоялась 13 июня и определила пары предварительного раунда. Финал турнира пройдет 1 июня 2024 года в Лондоне на Уэмбли.

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Предварительный раунд

Видео дня

27 июня

Атлетик Эскальдес (Андорра) — Будучность (Черногория)

Тре Пенне (Сан-Марино) — Брейдаблик (Исландия)

Ключевые даты квалификации

20 июня жеребьевка первого отборочного раунда﻿.

21 июня жеребьевка второго отборочного раунда (стартует Днепр-1).

27 июня полуфиналы предварительного раунда.

30 июня финал предварительного раунда.

11/12 июля первые матчи первого отборочного раунда﻿.

18/19 июля ответные матчи первого отборочного раунда.

24 июля жеребьевка третьего отборочного раунда.

25/26 июля первые матчи второго отборочного раунда.

1 августа ответные матчи второго отборочного раунда.

7 августа жеребьевка раунда плей-офф.

8/9 августа первые матчи третьего отборочного раунда﻿.

15 августа ответные матчи третьего отборочного раунда﻿.

22/23 августа первые матчи раунда плей-офф.

29/30 августа ответные матчи раунда плей-офф.

31 августа жеребьевка группового этапа.

19 сентября — 13 декабря пройдет гурпповой турнир (участвует Шахтер).

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Футбол Лига Чемпионов

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