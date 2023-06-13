Лига чемпионов-2023/24: расписание и результаты всех матчей
МанСити — победитель ЛЧ-2023 (Фото:REUTERS/Umit Bektas)
Это 69-й сезон главного европейского футбольного клубного турнира. Он станет последним с нынешним форматом группового этапа с 32 командами, так как с сезона 2024/2025 будет введен новый формат еврокубков.
Первая жеребьевка нового розыгрыша состоялась 13 июня и определила пары предварительного раунда. Финал турнира пройдет 1 июня 2024 года в Лондоне на Уэмбли.
Предварительный раунд
27 июня
Атлетик Эскальдес (Андорра) — Будучность (Черногория)
Тре Пенне (Сан-Марино) — Брейдаблик (Исландия)
Ключевые даты квалификации
20 июня жеребьевка первого отборочного раунда.
21 июня жеребьевка второго отборочного раунда (стартует Днепр-1).
27 июня полуфиналы предварительного раунда.
30 июня финал предварительного раунда.
11/12 июля первые матчи первого отборочного раунда.
18/19 июля ответные матчи первого отборочного раунда.
24 июля жеребьевка третьего отборочного раунда.
25/26 июля первые матчи второго отборочного раунда.
1 августа ответные матчи второго отборочного раунда.
7 августа жеребьевка раунда плей-офф.
8/9 августа первые матчи третьего отборочного раунда.
15 августа ответные матчи третьего отборочного раунда.
22/23 августа первые матчи раунда плей-офф.
29/30 августа ответные матчи раунда плей-офф.
31 августа жеребьевка группового этапа.
19 сентября — 13 декабря пройдет гурпповой турнир (участвует Шахтер).