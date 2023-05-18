Когда финал Лиги чемпионов и кто сыграет
Трофей ЛЧ (Фото:REUTERS/Carl Recine)
Главный клубный трофей Европы будет разыгран на Олимпийском стадионе в Стамбуле 10 июня.
В финале Лиги чемпионов сыграют миланский Интер и Манчестер Сити.
Интер в полуфинале по сумме двух матчей прошел земляков из Милана. А вот Манчестер Сити обыграл прошлогоднего триумфатора Реал.
Для Интера это будет уже шестой финал Кубка/Лиги чемпионов — три победы и два поражения.
- 1964. Интер — Реал — 3:1.
- 1965. Интер — Бенфика — 1:0.
- 1967. Селтик — Интер — 2:1.
- 1972. Аякс — Интер — 2:0.
- 2010. Интер — Бавария — 2:0.
Для МанСити это будет второй финал в истории. Первый они проиграли.
- 2021. Челси — Манчестер Сити — 1:0.
Победитель турнира квалифицируется в групповой этап Лиги чемпионов следующего сезона, а также получит право принять участие в матче за Суперкубок УЕФА-2023 и в розыгрыше Клубного чемпионата мира-2023.