Когда финал Лиги чемпионов и кто сыграет 18 мая, 00:10 Трофей ЛЧ (Фото:REUTERS/Carl Recine)

Главный клубный трофей Европы будет разыгран на Олимпийском стадионе в Стамбуле 10 июня.



В финале Лиги чемпионов сыграют миланский Интер и Манчестер Сити.

Интер в полуфинале по сумме двух матчей прошел земляков из Милана. А вот Манчестер Сити обыграл прошлогоднего триумфатора Реал.

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Для Интера это будет уже шестой финал Кубка/Лиги чемпионов — три победы и два поражения.

1964. Интер — Реал — 3:1.

1965. Интер — Бенфика — 1:0.

1967. Селтик — Интер — 2:1.

1972. Аякс — Интер — 2:0.

2010. Интер — Бавария — 2:0.

Для МанСити это будет второй финал в истории. Первый они проиграли.

2021. Челси — Манчестер Сити — 1:0.

Победитель турнира квалифицируется в групповой этап Лиги чемпионов следующего сезона, а также получит право принять участие в матче за Суперкубок УЕФА-2023 и в розыгрыше Клубного чемпионата мира-2023.