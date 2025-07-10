Лига чемпионов: расписание и результаты первого раунда квалификации

Главный еврокубковый турнир стартует уже в июле отборочными матчами среди команд, которые находятся внизу таблицы коэффициентов.

Расписание и результаты матчей ЛЧ-2025/26

Вторник, 8 июля

18:00. КуПС (Финляндия) — Милсами (Молдова) — 1:0

19:00. Иберия 1999 (Грузия) — Мальме (Швеция) — 1:3

19:00. Ноа (Армения) — Будучност (Черногория) — 1:0

Реклама

19:30. Левадия (Эстония) — РФС (Латвия) — 0:1

20:00. Олимпия (Словения) — Кайрат (Казахстан) — 1:1

21:00. Викингур (Фареры) — Линкольн Ред Импс (Гибралтар) — 2:3

21:00. Дрита (Косово) — Дифферданж (Люксембург) — 1:0

21:00. Нью-Сейнтс (Уэльс) — Шкендия (Северная Македония) — 0:0

22:00. Виртус (Сан-Марино) — Зрински (Босния и Герцеговина) — 0:2

22:00. Эгнатия (Албания) — Брейдаблик (Исландия) — 1:0

Среда, 9 июля

19:00. Жальгирис (Литва) — Хамрун Спартанс (Мальта) — 2:0

20:30. Лудогорец (Болгария) — Динамо Минск (Беларусь) — 1:0

20:30. Стяуа (Румыния) — Интер Эскальдес (Андорра) — 3:1

21:45. Шелбурн (Ирландия) — Линфилд (Северная Ирландия) — 1:0

Матчи первого отборочного раунда состоятся 8/9 июля и 15/16 июля. Киевское Динамо стартует в турнире со второго квалификационного раунда и сыграет с победителем пары Жальгирис (Литва) — Хамрун Спартанс (Мальта). Свои матчи киевляне сыграют 22/23 и 29/30 июля.