Турнир проходит в формате с единой таблицей. Топ-8 команд выходят в 1/8 финала. Клубы, которые заняли с 9-го по 24-е место проводят стыковые матчи за попадание в 1/8 финала.

3-й тур Лиги чемпионов

Вторник, 21 октября

19:45. Барселона — Олимпиакос

19:45. Кайрат — Пафос

22:00. Арсенал — Атлетико

22:00. Байер — ПСЖ

22:00. Вильярреал — Манчестер Сити

22:00. Копенгаген — Боруссия Д

22:00. Ньюкасл — Бенфика

22:00. ПСВ — Наполи

22:00. Юнион — Интер

Среда, 22 октября

19:45. Атлетик — Карабах

19:45. Галатасарай — Буде-Глимт

22:00. Айнтрахт — Ливерпуль

22:00. Аталанта — Славия

22:00. Бавария — Брюгге

22:00. Монако — Тоттенхэм

22:00. Реал — Ювентус

22:00. Спортинг — Марсель

22:00. Челси — Аякс

Турнирная таблица

Формат Лиги чемпионов

Для всех 36 команд будет одна турнирная таблица. Каждая команда сыграет восемь матчей. Все игры пройдут с разными соперниками. Четыре матча дома, четыре — на выезде.

По итогам восьми туров формируется итоговая таблица. Топ-8 команд выходят в 1/8 финала. Клубы, которые заняли с 9-го по 24-е место проводят стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала. Команды, занявшие места ниже, покидают еврокубки. Перехода в Лигу Европы на основной стадии больше не будет.