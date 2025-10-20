3-й тур Лиги чемпионов. Реал против Ювентуса: результаты всех матчей, турнирная таблица — видео
Ювентус сыграет с Реалом (Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane)
Турнир проходит в формате с единой таблицей. Топ-8 команд выходят в 1/8 финала. Клубы, которые заняли с 9-го по 24-е место проводят стыковые матчи за попадание в 1/8 финала.
3-й тур Лиги чемпионов
Вторник, 21 октября
19:45. Барселона — Олимпиакос
19:45. Кайрат — Пафос
22:00. Арсенал — Атлетико
22:00. Байер — ПСЖ
22:00. Вильярреал — Манчестер Сити
22:00. Копенгаген — Боруссия Д
22:00. Ньюкасл — Бенфика
22:00. ПСВ — Наполи
22:00. Юнион — Интер
Среда, 22 октября
19:45. Атлетик — Карабах
19:45. Галатасарай — Буде-Глимт
22:00. Айнтрахт — Ливерпуль
22:00. Аталанта — Славия
22:00. Бавария — Брюгге
22:00. Монако — Тоттенхэм
22:00. Реал — Ювентус
22:00. Спортинг — Марсель
22:00. Челси — Аякс
Турнирная таблица
Формат Лиги чемпионов
Для всех 36 команд будет одна турнирная таблица. Каждая команда сыграет восемь матчей. Все игры пройдут с разными соперниками. Четыре матча дома, четыре — на выезде.
По итогам восьми туров формируется итоговая таблица. Топ-8 команд выходят в 1/8 финала. Клубы, которые заняли с 9-го по 24-е место проводят стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала. Команды, занявшие места ниже, покидают еврокубки. Перехода в Лигу Европы на основной стадии больше не будет.