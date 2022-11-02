Лига чемпионов. Ливерпуль нанес Наполи первое поражение, Бавария обыграла Интер, Атлетико остался без еврокубков — видео
Ливерпуль обыграл Наполи, но занял второе место (Фото:REUTERS/Carl Recine)
Состоялись матчи 6-го, завершающего, тура Лиги чемпионов в группах А, В, С и D.
Мадридский Атлетико, который еще в прошлом туре потерял шансы на плей-офф Лиги чемпионов, уступил Порту 1:2 и занял последнее место в группе, не выйдя даже в Лигу Европы.
Ливерпуль победил Наполи 2:0, нанеся итальянскому клубу первое поражение, однако для команды Юргена Клоппа этого оказалось мало, чтобы занять первое место.
Бавария, которая еще раньше обеспечила себе первое место в группе, обыграла Интер 2:0, завершив групповой этап без потери очков.
В квартете D, где до последнего держалась интрига, путевки в 1/8 финала добыли Тоттенхэм и Айнтрахт.
Результаты матчей:
Группа А
Ливерпуль - Наполи 2:0
Голы: Салах, 85, Нуньес, 90+8
Рейнджерс - Аякс 1:3
Голы: Тавернье, 87 Бергхюйс, 4, Кудус, 29, Консейсон, 89
Группа В
Байер - Брюгге 0:0
Порту - Атлетико 2:1
Голы: Тареми, 5, Эустакио, 24 - Маркано, 90+5
Группа С
Бавария - Интер 2:0
Голы: Павар, 32, Чупо-Мотинг, 72
Виктория Пльзень - Барселона 2:4
Голы: Хоры, 51, 63 - Алонсо, 6, Торрес, 44, 54, Торре, 75
Группа D
Марсель - Тоттенхэм 1:2
Голы: Мбэмба, 45+2 - Лангле, 54, Хойбьерг, 90+5
Спортинг - Айнтрахт 1:2
Голы: Артур, 39 - Камада, 62, Круг Мауни, 72
Ранее сообщалось, что Барселона после поражения Баварии в 5-м туре Лиги чемпоинов вылетела в Лигу Европы.