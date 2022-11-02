Лига чемпионов. Ливерпуль нанес Наполи первое поражение, Бавария обыграла Интер, Атлетико остался без еврокубков — видео 2 ноября, 00:18 Ливерпуль обыграл Наполи, но занял второе место (Фото:REUTERS/Carl Recine)

Состоялись матчи 6-го, завершающего, тура Лиги чемпионов в группах А, В, С и D.

Мадридский Атлетико, который еще в прошлом туре потерял шансы на плей-офф Лиги чемпионов, уступил Порту 1:2 и занял последнее место в группе, не выйдя даже в Лигу Европы.

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Ливерпуль победил Наполи 2:0, нанеся итальянскому клубу первое поражение, однако для команды Юргена Клоппа этого оказалось мало, чтобы занять первое место.

Бавария, которая еще раньше обеспечила себе первое место в группе, обыграла Интер 2:0, завершив групповой этап без потери очков.

В квартете D, где до последнего держалась интрига, путевки в 1/8 финала добыли Тоттенхэм и Айнтрахт.

Результаты матчей:

Группа А

Ливерпуль - Наполи 2:0

Голы: Салах, 85, Нуньес, 90+8

Рейнджерс - Аякс 1:3

Голы: Тавернье, 87 Бергхюйс, 4, Кудус, 29, Консейсон, 89

Фото: flashscore.ua

Группа В

Байер - Брюгге 0:0

Порту - Атлетико 2:1

Голы: Тареми, 5, Эустакио, 24 - Маркано, 90+5

Фото: flashscore.ua

Группа С

Бавария - Интер 2:0

Голы: Павар, 32, Чупо-Мотинг, 72

Виктория Пльзень - Барселона 2:4

Голы: Хоры, 51, 63 - Алонсо, 6, Торрес, 44, 54, Торре, 75

Фото: flashscore.ua

Группа D

Марсель - Тоттенхэм 1:2

Голы: Мбэмба, 45+2 - Лангле, 54, Хойбьерг, 90+5

Спортинг - Айнтрахт 1:2

Голы: Артур, 39 - Камада, 62, Круг Мауни, 72

Фото: flashscore.ua

Ранее сообщалось, что Барселона после поражения Баварии в 5-м туре Лиги чемпоинов вылетела в Лигу Европы.