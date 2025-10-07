«Их могут выбить из Лиги чемпионов»: легенда Реала назвал главную проблему Барселоны

Немецкий экс-игрок считает, что в этом году каталонский клуб может снова вылететь из ЛЧ, назвав главную проблему команды Ганса-Дитера Флика.

«У Барселоны один из самых привлекательных стилей игры во всей Европе, если не самый привлекательный. Но я думаю, что они слишком рискуют.

В неудачном матче от Педри, Ламина Ямаля или Рафиньи любая команда может нанести им вред и победить. Их могут выбить из Лиги чемпионов. В прошлом году это произошло с ними против Интера, а в этом году это может произойти в любой момент: в 1/8 финала, четвертьфинале, полуфинале или финале. В определенный момент они столкнутся с таким соперником, который их выбьет. Это произойдет с ними в Лиге чемпионов, но не в Ла Лиге, потому что там они очень доминируют.

Начиная с 75-й минуты, становится заметно, что все игроки Барселоны устали. Тогда ты видишь, что они не выбирают другой стиль, чтобы не давать пространства соперникам. Если команда устала и не меняет свой стиль игры — она становится очень уязвимой в обороне", — приводит слова Крооса Diario AS.

Отметим, в прошлом сезоне Барселона была в шаге от финала Лиги чемпионов, но в 1/2 проиграла в драматичном противостоянии с итальянским Интером (6:7 — общий счет).

В текущей кампании команда Флика в первом туре на выезде обыграла Ньюкасл (2:1). А затем дома уступила ПСЖ (1:2). В турнирной таблице общего этапа ЛЧ каталонцы находятся на 16 позиции.

